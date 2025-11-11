WKO-Präsident Harald Mahrer – wie ein selbsternannter Visionär plötzlich recht alt aussieht

Wiener Fachgruppe

Wirtschaftskammer feiert mit Entenleber, Trüffel und Kalbsrückenfilet

Nach dem Wirbel um den hohen Gehaltsabschluss für Wirtschaftskammer-Mitarbeiter sorgt ein weiterer Fall für Empörung unter Mitgliedern: Eine Fachgruppe in Wien gönnt sich zur Weihnachtsfeier ein Menü mit allerlei Delikatessen. Die Kosten lägen aber nur bei 5.000 Euro, sagt sie.