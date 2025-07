Die halbe Welt will die enorme Artenvielfalt auf den Galápagosinseln bewundern. Ruiniert der Tourismus am Ende das Paradies?

In Feuerland erlebten wir das Gegenteil: Ein überwältigend urtümlicher Wald, aber ohne die indigenen Menschen, die dort zu Darwins Zeiten und bis in die 1960er-Jahre als Jäger und Sammler lebten. Viele mussten ihre Lebensweise aufgeben, und ihre wundervoll bildhafte Sprache, die von der innigen Beziehung zur Natur zeugte, ist mittlerweile ausgestorben. Der dritte Ort war Galápagos mit seiner unglaublichen Artenvielfalt und den Einwohnern, die diese auch sehr schätzen.

Es war eine unglaublich tolle Reise. Drei Orte sind mir besonders im Gedächtnis geblieben. Erstens Salvador de Bahia, jener Ort im brasilianischen Regenwald, in dem Charles Darwin fast religiöse Ehrfurcht ereilte ob der schieren Fülle der Natur. Als wir dort ankamen, standen wir vor einer Millionenstadt. Wir mussten stundenlang durch Betonschluchten fahren, um ein kleines Stück Regenwald zum Drehen zu finden. Dann brauchten wir noch einmal Stunden, um ein bisschen Ton ohne Motorsägen und Straßenlärm einfangen zu können. Es war so wahnsinnig tragisch, überall nur Menschen und keine Natur mehr.

Sie haben Charles Darwins Weltumsegelung auf der Beagle 2009 auf einem Segelboot für eine TV-Dokumentation wiederholt. Was hat Sie am meisten fasziniert?

Apropos Name: Stimmt es, dass die Frauen in Ihrer Familie bei der Heirat ungern den Namen ihrer Ehegatten annehmen?

Was mich optimistisch macht, sind die Menschen, die dort leben. Vor 50 Jahren waren es Forschende aus den USA und Europa, die den Einwohnern sagten, sie müssten ihre wunderbare Natur schützen, und sie stießen auf Widerstand. Heute arbeiten Forschende und Einheimische eng zusammen. Ein kleines Beispiel: Als ich vor etwa 30 Jahren zum ersten Mal auf Galápagos war, hörte ich oft, wie sich die Touristen über importierte Zierpflanzen wie Hibiscus und Bougainvillea freuten. Diese sind fast verschwunden. In Privatgärten und auf den Verkehrsinseln der Gemeinden werden fast nur noch heimische Pflanzen verwendet.

Groß. Ich habe während meiner Forschungen viel Zeit auf den Müllkippen verbracht, weil dort viele Tomatenpflanzen zu finden sind. Ihre Samen landen zum Beispiel durch die Windeln im Abfall, wenn Kleinkinder Tomaten gegessen haben. Darwin hat Galápagos als eine Welt im Kleinen beschrieben. Und er hatte recht damit. All die Probleme wie Müll, Tourismus, Umweltverschmutzung, übermäßiger Konsum, Erderwärmung sind in größerem Ausmaß auch global zu finden.

Wir befinden uns gerade mitten in einem menschengemachten Massensterben. Tiere und Pflanzen sterben in großer Zahl aus: wegen des Klimawandels, wegen der intensiven Landwirtschaft, weil ihnen immer mehr Lebensraum genommen wird. Sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen? Werden wir auch aussterben?

Darwin

Das Leben auf der Erde wird weitergehen – ob mit uns Menschen, ist die große Frage. Wir brauchen die Natur, um zu überleben. Es geht nicht ohne sauberes Wasser, saubere Luft und ausreichend Nahrung. Umweltschutz darf kein Luxus sein, es muss eine Notwendigkeit sein, die wir immer mitdenken.

Davon sind wir weit entfernt. Wird die Menschheit trotzdem überleben?

Darwin

Ich bin eine unverbesserliche Optimistin. Woran ich aber nicht glaube, ist reine Hoffnung, das ist mir zu passiv. Hier muss ich auch uns Forschende ins Gebet nehmen: Wir kommunizieren offenbar immer noch nicht ausreichend, dass bei jeder einzelnen Entscheidung mitbedacht werden muss, was sie für die Biodiversität bedeutet. Zum Beispiel beim Einkaufen: Auf den Lebensmitteln, auf jedem T-Shirt müsste vermerkt sein, wie viel CO2 seine Produktion verbraucht hat.

Sie forschen am Museum für Naturkunde in Berlin, Ihr Mann, Johannes Vogel, ist dort Generaldirektor. Sie beide bezeichnen die weltweiten Naturkundesammlungen als Lebensversicherung für die Menschheit. Wie ist das zu verstehen?

Darwin

Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Eier von Wanderfalken, gesammelt im 19. Jahrhundert, haben schon einmal die Menschheit gerettet. Die Bestände des Raubvogels gingen in den 1940er- und 1950er-Jahren rasant zurück. Die Eier brachen ihnen beim Brüten unter dem Hintern weg. Derek Ratcliffe, der Chef der Naturschutzbehörde in England, verglich die Eier mit alten Eiern im Naturkundemuseum in London. Der Befund: Die Schalen waren immer dünner geworden. Mit seiner Hilfe stellte man fest, dass das Insektizid DDT schuld war – und immense Schäden bei Mensch und Tier verursacht. DDT wurde daraufhin fast weltweit verboten. Naturkundesammlungen haben aber noch eine weitere, wahrscheinlich noch wichtigere Aufgabe.

Welche?

Darwin

Ein Ort zu sein, wo sich Menschen treffen, denen Natur wichtig ist. Das hilft gegen Depressionen angesichts der Zerstörung überall. Und natürlich können sie den immensen Wert der Natur vermitteln. In Berlin haben wir es in den vergangenen 15 Jahren geschafft, vor allem junge Erwachsene zwischen 16 und 40 Jahren ins Museum zu holen. Das sind keine Menschen, die mit ihren Kindern kommen, sondern Freundeskreise oder Paare, die sich bei uns verabreden. Sie reden miteinander, haben Spaß, sie hängen nicht am Handy. Wir brauchen diese Menschen, die an die Wissenschaft glauben, an den Umweltschutz, und die bereits wählen dürfen.