Wie das neue Alzheimer-Medikament Lecanemab funktioniert

Lequembi, so der Handelsname des von den Pharmakonzernen Biogen und Eisai entwickelten Medikaments, gilt als Durchbruch im Kampf gegen Alzheimer. Elisabeth Stögmann, Präsidentin der Österreichischen Alzheimer Gesellschaft und Leiterin der Ambulanz für Gedächtnisstörungen erklärte profil kürzlich, warum die Arzneimittelbehörde EMA mit der Zulassung des Medikaments in Europa so lange gezögert hat und wie man drohende Hirnschwellungen und Hirnblutungen in den Griff bekommt.

In der Ambulanz für Gedächtnisstörungen und Demenzerkrankungen an AKH und MedUni Wien wird aktuell der erste Patient mit dem neuen Medikament Lecanemab behandelt. Vereinfacht gesagt „wäscht“ der Antikörper Lecanemab das Protein Amyloid-beta aus dem Gehirn. Dieses verklumpt durch die Erkrankung und verursacht, zusammen mit anderen abgelagerten Eiweißen, irreparable Schäden an den Nervenzellen und deren Verbindungen.

Wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus, vor allem mit den gefürchteten Hirnschwellungen und Hirnblutungen?

In der Praxis bestätigt sich, was wir in den klinischen Studien bereits gesehen haben: Die Nebenwirkungsrate ist ähnlich, es sind keine unvorhergesehenen Dinge passiert. Die Studien zeigten: Das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit verzögert sich durch die zweiwöchentlich verabreichten Infusionen um 30 Prozent gegenüber der Placebogruppe. Der Antikörper Lecanemab verspricht keine Heilung, aber er bremst die Krankheit.

In den USA wurde Lecanemab bereits im Juli 2023 zugelassen. Wie geht es den Patientinnen und Patienten dort mit der Therapie?

Stögmann Man konnte die Nebenwirkungen gut managen. Deren Auftreten ist abhängig von dem genetischen Risikofaktor Apoe4. Liegt dieses Gen bei einem Menschen zweimal vor, hat er ein besonders hohes Risiko. In jenen Ländern, wo Träger dieser Genvariante von der Behandlung ausgeschlossen wurden und in denen das MRT zu Therapie- beginn sorgfältig beurteilt wurde, konnte man das Risiko für schwere Nebenwirkungen reduzieren. Die genetische Risikovariante lässt sich durch einen Bluttest leicht feststellen – und ist auch von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA als Ausschlusskriterium festgelegt worden. Über die Zulassung in Europa gab es heftige Diskussionen. Ursprünglich sollte die EMA das Medikament im Sommer 2024 zulassen, im November gab es noch einen Anlauf. Was war da los? Stögmann Diese Zitterpartie war schlimm. Ich hatte seit fast eineinhalb Jahren Patientinnen und Patienten auf der Warteliste, die hofften, das Frühstadium so lange wie möglich stabil zu halten, um für die Therapie noch infrage zu kommen. Für manche ist es nun zu spät, weil sich ihr Zustand weiter verschlechtert hat.

Warum hat die EMA so lange gezögert? Stögmann Als Grund wurde stets das Risiko für Nebenwirkungen angegeben, das den Nutzen des Medikaments angeblich nicht rechtfertigte. Durch den Ausschluss der Risikogen-Patienten hätte man das Problem der Nebenwirkungen schon beim ersten Anlauf verbessern können. Da wurden wissenschaftsfeindliche Debatten geführt und Ängste geschürt, die ich nicht nachvollziehen kann.

Es gab bei der klinischen Studie allerdings auch einzelne Todesfälle. Stögmann Das stimmt. Hirnödeme können epileptische Anfälle oder akute Symptome eines Schlaganfalls provozieren. Vor allem Letzteres führte zu Todesfällen, weil die Patienten in Ambulanzen irrtümlicherweise mit blutverdünnenden Medikamenten behandelt wurden. Inzwischen weiß man: Wer Lecanemab nimmt, darf auf keinen Fall eine blutverdünnende Schlaganfalltherapie bekommen. Man muss die Nebenwirkungen aber auch in Relation sehen: Zehn Prozent der Patienten entwickeln Hirnödeme oder -blutungen, die durch die engmaschigen MRT-Kontrollen auffallen. Nur ein Viertel zeigt Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit. Kann man dann noch gegensteuern? Stögmann In solchen Fällen pausiert man die Infusionen, macht weitere MRT-Kontrollen und fängt gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt wieder an. Diese Hirnödeme bilden sich fast immer binnen weniger Monate zurück.

Die erste klinische Studie lief über 18 Monate. Was passierte mit den Patientinnen danach? Stögmann Weil die Wirkung so gut war, wird seit Beendigung der ersten Studie nun in einer offenen Verlängerungsstudie auch die Placebogruppe behandelt. Auch bei ihnen wirkt das Medikament, allerdings hat die Gruppe, die das Medikament von Beginn an bekam, einen Vorsprung. Nach 18 Monaten werden die Infusionen auf eine Gabe pro Monat reduziert, die Patienten müssen sich aus heutiger Sicht wohl auf eine Dauertherapie einstellen.

Mehr als 150.000 Österreicherinnen und Österreicher leiden an Demenz, für 60 bis 80 Prozent davon ist die Alzheimer-Erkrankung verantwortlich. Für wie viele von ihnen kommt Lecanemab infrage? Stögmann Für Personen in frühen Stadien der Erkrankung, insbesondere für solche mit einer milden kognitiven Einschränkung (MCI) oder einer milden Demenz. Alzheimer muss außerdem durch einen Test, der das Protein Amyloid-beta nachweist, bestätigt sein. Im ersten Jahr rechne ich österreichweit mit etwa 100 bis 200 Patienten. Wie viel wird die Therapie kosten? Stögmann Laut Angaben der Hersteller etwa 25.000 Euro pro Patientin und Jahr. Es ärgert mich, dass das als zu teuer kritisiert wird. Viele Krebstherapien und andere immunologischen Therapien sind viel teurer.

Man weiß mittlerweile, dass es bei Alzheimer bereits zehn bis 20 Jahre vor Auftreten von Symptomen zu ersten Veränderungen im Gehirn kommt. Bisher gab es kaum Screenings, weil es ohnehin keine Behandlung gab. Muss sich das ändern? Stögmann In den USA laufen bereits die ersten Studien mit Amyloid-Antikörpern bei Personen, die noch keine klinischen Symptome entwickelt, aber bereits Hinweise auf Ablagerungen im Gehirn haben. Ich denke, dass die Früherkennung in den nächsten Jahren enorm wichtig werden wird. Jahrzehntelang tappte die Alzheimerforschung auf der Suche nach einem Medikament im Dunkeln. Was war das Problem? Stögmann Sehr viele klinische Studien fielen negativ aus, viele Therapieversuche mit Tau-Antikörpern verliefen erfolglos. Das hat zu viel Frustration geführt, viele Pharmafirmen zogen sich aus dem Feld zurück. Jetzt, da ein neuer Ansatz gefunden ist, herrscht Aufbruchsstimmung.

