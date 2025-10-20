Blondes Mädchen isst Erdnüsse am Küchentisch
Erdnüsse

Für die einen ein beliebter Snack, für die anderen lebensgefährlich.

Wie die erste Therapie gegen Erdnussallergie wirkt

Wer an einer Erdnussallergie leidet, lebt gefährlich. Nun gibt es endlich eine Therapie für Kinder. Wie sie wirkt – und wie man Allergien auf Lebensmittel vorbeugen kann.
Von Franziska Dzugan
20.10.25

Milena war drei Jahre alt, als sie im Kindergarten ihren ersten Erdnussflip aß. Es dauerte 30 Sekunden, bis das Gesicht des Mädchens völlig zugeschwollen und mit Ausschlag übersät war. „Sie sah aus, als hätte sie gegen die Klitschko-Brüder gekämpft“, sollten die Kindergärtnerinnen später berichten. Milena wurde von Sekunde zu Sekunde schwächer, dann war sie bewusstlos. Die Betreuerinnen riefen den Vater an, der zwei Straßen weiter im Homeoffice arbeitete. Als er eintraf, war Milena zum Glück bereits wieder ansprechbar. Er fuhr mit dem Mädchen in die Kinderklinik, wo schnell feststand: Milena hatte einen allergischen Schock, eine sogenannte Anaphylaxie, erlitten. Im Nachhinein betrachtet hätten die Kindergärtnerinnen sofort die Rettung rufen müssen, sagt Milenas Mutter Nadine im profil-Gespräch. „Ein allergischer Schock ist ein Notfall, da darf man nicht zuwarten.“

Es gibt viele Betroffene wie die heute 14-jährige Milena. Sechs bis acht Prozent der Kinder in Europa leiden an Nahrungsmittelallergien, die meisten reagieren allergisch auf Kuhmilch, Eier, Krustentiere, Nüsse sowie Erdnüsse (die zu den Hülsenfrüchten zählen und botanisch gesehen keine Nüsse sind). Bei Erwachsenen sind etwa vier Prozent betroffen, Tendenz steigend. Laut der Medizinischen Universität Wien hat sich die Anzahl der Nahrungsmittelallergikerinnen und -allergiker im vergangenen Jahrzehnt verdoppelt. Die Anzahl schwerer allergischer Reaktionen mit Spitalaufenthalt hat sich sogar versiebenfacht.

Erdnüsse können von allen Nahrungsmitteln die schwersten Reaktionen hervorrufen. Nun gibt es endlich die erste zugelassene Therapie für Erdnuss-Allergikerinnen. Wie wirkt sie? Für wen kommt sie infrage? Und besteht die Hoffnung, bald auch andere Nahrungsmittelallergien damit behandeln zu können?

Schüsseln mit allergenen Nahrungsmitteln: Nüsse, Garnelen, Ei, Milch, Mehl
Top 5 der Allergene bei Kindern in Europa

Erdnüsse (zählen zu den Hülsenfrüchten), Baumnüsse, Eier, Kuhmilch und Krustentiere

20.10.25
