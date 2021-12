"Wenn du einmal Kummer und Sorgen hast, dann geh mit offenen Augen durch den Wald”, rät der Vater der jungen Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn – und was soll man sagen: Besser kann man nicht durch diesen Seuchen-Winter kommen. Wer sich im Jahr 2 n. C. nach den täglichen 10.000 Schritten durch Wald und Wiesen in der Kitsch-Trilogie „Sissi“ verliert, wird merken, wie gut und schnell so ein Feiertags- und Corona-Eskapismus funktionieren kann. Dass der Streaming-Riese Netflix die drei Filme der Seifenoper (Regie: Ernst Marischka) Anfang Dezember ins Retro-Sortiment aufgenommen hat, darf also kein Zufall sein. Denn Kaiserin Elisabeth alias Sisi (in der Verkörperung von Romy Schneider) ist nicht nur in Wien und Österreich eine Popikone, die als Projektionsfläche für alle Dramen zwischen Selbstermächtigung, Romantik, Tristesse und Lebensdrama herhalten kann.