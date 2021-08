„Cooking with Paris“: Ist das Schnittlauch?

Ähnlich unwesentlich ist die eigentliche Kochkunst in der Show „Amy Schumer Learns to Cook“ (zu sehen auf dem US-Streamingdienst discovery+). Die eigene Ahnungslosigkeit hat sich die Komödiantin Schumer immerhin gleich in den Titel geschrieben, als Lehrer hat sie ihren Ehemann, den Koch Chris Fischer, auserkoren. Auch US-Popstar Selena Gomez holt sich in „Selena + Chef“ (HBO Max) kulinarisch versierte Profis an den Herd und werkt unter Anleitung prominenter Köch:innen wie Ludo Lefebvre oder Roy Choi. Es ist ein trendiges Erfolgsrezept, sich charmant unbedarft in der eigenen Küche zu geben. Als Zuseher:in fühlt man sich überraschend verbunden mit Paris Hilton, die natürlich genau weiß, was sie tut, wenn sie lustlos am Herd steht und mit Küchengeräten hantiert, deren Namen sie erst erfragen musste. Und wenn der pinke Ravioli-Nudelteig sich nicht durch die Nudelmaschine drehen lässt, schmeißt sie eben Tiefkühl-Ravioli in die Pfanne.