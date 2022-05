Machen Videospiele aggressiv?

Die Überlebenssimulation aus einem polnischen Entwicklerstudio versucht die Grauen des Alltags in einer vom Krieg zerstörten Stadt begreifbar zu machen. Indem man eine Gruppe von bis zu vier Menschen kontrolliert, versucht man in den Ruinen zu überleben - zwischen Militär und Banditen. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine konfrontiert, gaben die Macher des Spiels bekannt, alle Einkünfte an das Rote Kreuz in der Ukraine zu spenden.