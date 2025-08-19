„Systemsprenger": Was tun, bevor wir Kinder einsperren

In der Jugendarbeit ist für viele das – zeitweise – Einsperren von Minderjährigen ein Tabu. Nur wenige Stimmen, wie etwa die von Walter Eichmann vom Verein Oase vor einigen Wochen, sprechen sich dafür aus. Doch bei einem Punkt sind sich die meisten einig: „Dass wir über die Lockerung das Heimaufenthaltsgesetzes reden müssen, ist klar“, sagt etwa Ingrid Pöschmann, Sprecherin der Wiener Kinder- und Jugendhilfe MA11, zu profil. Innenminister Gerhard Karner, ÖVP, möchte auch mit einer Reform dieses Gesetzes unmündige Intensivtäter „gefängnisähnlich" unterbringen, sagte er im April.

Was meint aber Pöschmann mit einer Lockerung? Etwas ganz anderes. Seit sieben Jahren gilt das Heimaufenthaltsgesetz auch für Einrichtungen zur Pflege und Erziehung Minderjähriger, davor galt es nur für Alten-, Pflege- und Behindertenheime. In der Jugendarbeit sei es aber nicht praxistauglich: „Wenn sie ihrer 14-jährigen Tochter sagen ‚Pass auf, es ist jetzt 23:30 Uhr. Du gehst jetzt nicht mehr raus‘, dann sperren sie wahrscheinlich ihre Wohnungstür zu. Wenn sie aber eine Wohngemeinschaft zusperren, ist das eine freiheitsbeschränkende Maßnahme, die gemeldet werden muss.“