137 Millionen Euro: Nächste Schiedsgerichtsklage gegen Signa Holding

Seit fast zwei Jahren wird die Signa-Holding abgewickelt. Dabei werden nicht nur Möbel, Waffen und Verkehrswerte zu Geld gemacht, sondern es wird auch im Akkord prozessiert – vor nationalen wie internationalen Gerichten. Im – kürzlich vorgelegte – fünften Bericht des Insolvenzverwalters skizziert dieser nicht nur im Detail, wie der komplexe Ausstieg der Signa aus ihrer Beteiligung an der „Kronen Zeitung“ verlaufen ist. Auch erste Millionen aus der Verwertung – unter anderem eines Flugzeugs, einer Jagdwaffe und des Inventars der Gardaseevilla „Ansaldi“ werden vermeldet. Der wohl brisanteste Abschnitt des Berichts betrifft aber einen neuen Rechtskonflikt, der sich in London abspielen wird. Denn da geht es um richtig viel Geld.

Hintergrund ist folgender: Die Signa Holding GmbH möchte vom kanadischen Kreditgeber Wittington Asset Management Ltd. dringend Geld zurück. Es geht um mehr als 137 Millionen Euro. Der Signa-Insolvenzverwalter klagt diese Summe in Wien mit einer Anfechtungsklage ein, weil Wittington dieses Geld kurz vor dem Insolvenzantrag der Signa Holding im Jahr 2023 erhalten hat. Aus Sicht des Insolvenzverwalters war die Signa Holding bereits seit spätestens November 2022 „materiell“ pleite. Ziel der Anfechtung ist es, Zahlungen, die zum Nachteil aller anderen Gläubiger erfolgt sein sollen, in die Insolvenzmasse zurückzuholen.

Schauplatz London

Doch die Kanadier wollen das nicht so einfach hinnehmen – und haben eine neue rechtliche Front eröffnet. Anstatt die Angelegenheit im Rahmen der Anfechtungsklage einfach vor dem Handelsgericht Wien zu klären, zerrt Wittington die Signa nun im Rahmen einer Art Gegenklage nach London vor ein Schiedsgericht. Die Argumentation der Kanadier: Die Signa Holding habe mit Wittington Schiedsvereinbarungen getroffen. Nach Wittingtons Rechtsauffassung dürfen Streitigkeiten nicht vor einem nationalen Gericht in Wien, sondern nur vor dem vertraglich vereinbarten Schiedsgericht in London verhandelt werden.

Im Rahmen der Schiedsklage gegen die Signa Holding und deren Insolvenzverwalter möchten die kanadischen Kreditgeber eine einstweilige Verfügung erwirken, um – kurz gesagt – die Zurückziehung der 137-Millionen-Euro-Klage in Wien zu erzwingen. Zudem soll die Klage in London dem Zweck dienen, dass der Insolvenzverwalter in Österreich keine weiteren Schritte gegen Wittington setzen darf, solange das internationale Schiedsverfahren läuft.

Der Insolvenzverwalter hält die Ansprüche Wittingtons für „völlig unzulässig“, wie es im Bericht, der profil vorliegt, heißt. Der Ausgang dieses Konflikts ist nicht nur für die Insolvenzmasse und die Gläubiger relevant – sondern könnte auch ein Exempel statuieren, was grenzüberschreitende Anfechtungen in Europa betrifft.

Die Schiedsklage in der britischen Hauptstadt ist aber längst nicht die erste dieser Art, zwei weitere sind seit nunmehr zwei Jahren anhängig.

Die beiden anderen internationalen Schiedsverfahren richten sich unter anderem gegen Signa, weitere Firmen aus deren Umfeld und auch gegen René Benko selbst. Zur Erinnerung: Der arabische Staatsfonds Mubadala, immerhin einer der größten Vermögensverwalter weltweit, fordert 713 Millionen Euro. Die „AM 1 Real Estate“ des Investors Hamad Jassim Al-Thani aus Katar fordert zudem 296 Millionen Euro. Beide Schiedsklagen wurden schon vor zwei Jahren eingebracht, knapp nach der Insolvenz der Signa Holding am 29. November 2023.