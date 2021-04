Presse und Freiheit!

Apropos Freiheit. Während der Corona-Lockdown (zumindest in Ostösterreich) in die x-te Verlängerung geht, machen wir uns bei profil sicherheitshalber schon mal Gedanken über die Zeit nach dieser unsäglichen Pandemie. Endlich Zeit für Vorfreude, Leben, Glamour. Das ist gut, das ist wichtig, und weil die Sache mit den Menschen und dem Virus nun einmal kompliziert ist, wird vieles in gewohnter Weise zurückkommen, aber dennoch ganz anders sein. TrendforscherInnen, PsychologInnen und UnternehmensberaterInnen sind sich, das haben meine KollegInnen Angelika Hager und Sebastian Hofer aus dem Gesellschaftsressort eruiert, in dieser Frage ausnahmsweise einig. Corona wirke in allen Lebensbereichen wie ein Brandbeschleuniger, so die Quintessenz der vierteiligen Recherche-Serie (hier geht es zum Online-Dossier). In unserem aktuellen Plauder-Podcast sprechen Hager und Hofer über das Leben danach – und die Post-Pandemie-Bedeutung von Reisen, Kulinarik, Wohnen und Mode. Drängende Fragen: Bleibt die Jogginghose das beliebteste Kleidungsstück? Werden wir statt der Weltreise lieber mit dem Cinquecento nach Italien (oder nur nach Vorarlberg) reisen – und wird das Homeoffice jetzt erst so richtig hyggelig?