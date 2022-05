Hilft man Freunden mit einem Ratschlag?

Zuhören ist der Schlüssel

Kein Wunder, dass Ratschläge selten angenommen werden. Was also tun, wenn einem ein Freund wieder einmal das Herz ausschüttet? Die Hamburger Psychologin Gaby Manneck rät in der Zeitschrift „Psychologie Heute“ zu einer alten Tugend: dem Zuhören. Sie verweist auf Michael Endes Romanheldin Momo, die dieser so beschrieb: „Sie konnte so zuhören, dass ratlose, unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. (…) Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an, und der Betreffende fühlte, wie ihm plötzlich Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten“.

Die Crux daran: Das Zuhören erfordert bei Weitem mehr Geduld als ein schneller Rat. Es kann Jahre dauern, bis ein Freund ein toxisches Beziehungsmuster endlich durchbrechen kann, bis eine Freundin schließlich doch den ungeliebten Job aufgibt. Vielleicht sollte man bereit sein, diese Zeit zu geben – schließlich ist man selbst vor langwierigen Problemen nicht gefeit.