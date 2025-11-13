Banner für einen Podcast über einen Mann
© profil
Investigativ-Podcast

Folge 1: Codename „Aigistos“

Treuer Staatsschützer oder Landesverräter? Egisto Ott ist wegen mutmaßlicher Russland-Spionage angeklagt – er bestreitet die Vorwürfe. Wie tickt der ehemalige BVT-Beamte?
Von Stefan Melichar und Max Miller
13.11.25

Drucken

Schriftgröße

Es wird wohl der größte Spionage-Prozess, den Österreich je erlebt hat. Die Staatsanwaltschaft Wien wirft dem früheren Verfassungsschutz-Beamten Egisto Ott vor, für den russischen Geheimdienst Daten gesammelt zu haben. Ott bestreitet das vehement – demnächst muss ein Geschworenengericht darüber entscheiden. 

Wer ist der Mann im Zentrum einer Staatsaffäre? Wo ist er im Laufe der Zeit überall angeeckt? Und was weiß man eigentlich über Egisto Ott, der sich in Handy-Chats mitunter „Aigistos Aigistos“ nannte, auf der Kino-Leinwand in James-Bond-Manier zu erleben war und rechtlich massiv gegen Kritiker vorgeht? Ziemlich viel. Hören Sie selbst.

Recherche und Moderation: Stefan Melichar und Max Miller
Produktion: Matthias Hofer
Intro: Franziska Schwarz
Sprecher: Louis Nostitz

Der profil-Podcast bei Apple Podcasts, bei Spotify und allen weiteren Plattformen. Wenn Sie jeden Tag mit einem Informationsvorsprung starten wollen, abonnieren Sie unseren Morgenpost-Newsletter!

Die Recherchen zu Egisto Ott zum Nachlesen.

Drucken

(profil.at)  |  Stand:
Stefan Melichar

Stefan Melichar

ist Chefreporter bei profil. Der Investigativ- und Wirtschaftsjournalist ist Mitglied beim International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). 2022 wurde er mit dem Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis ausgezeichnet.

Mehr von Stefan Melichar
Max Miller

Max Miller

ist seit Mai 2023 Innenpolitik-Redakteur bei profil. Schaut aufs große Ganze, kritzelt gerne und mag Grafiken. War zuvor bei der „Kleinen Zeitung“.

Mehr von Max Miller

Die Redaktion empfiehlt