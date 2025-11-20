Folge 2: Österreichs größte Spionage-Anklage
Der größte Spionage-Prozess des Landes startet am 22. Jänner im Landesgericht Wien. Der Verdacht der Staatsanwaltschaft: Im ehemaligen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) soll sich ein korruptes Netzwerk gebildet haben und jahrelang für Russland spioniert haben. Die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe.
profil-Chefreporter Stefan Melichar und Innenpolitik-Redakteur Max Miller beleuchten die Details der Anklage, die Verteidigung der Angeklagten und zeichnen die Spur nach Moskau nach:
Recherche und Moderation: Stefan Melichar und Max Miller
Produktion: Matthias Hofer
Intro: Franziska Schwarz
Sprecher: Louis Nostitz
