Folge 2: Österreichs größte Spionage-Anklage

Ein korruptes Netzwerk im Staatsschutz soll jahrelang für Russland gearbeitet haben, vermutet die Staatsanwaltschaft Wien. Die Betroffenen bestreiten das. Worauf stützen die Ermittler ihren Verdacht, welche Rolle soll Egisto Ott gespielt haben und wie genau führen die Vorwürfe nach Moskau?
Von Stefan Melichar und Max Miller
20.11.25

Der größte Spionage-Prozess des Landes startet am 22. Jänner im Landesgericht Wien. Der Verdacht der Staatsanwaltschaft: Im ehemaligen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) soll sich ein korruptes Netzwerk gebildet haben und jahrelang für Russland spioniert haben. Die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe.

profil-Chefreporter Stefan Melichar und Innenpolitik-Redakteur Max Miller beleuchten die Details der Anklage, die Verteidigung der Angeklagten und zeichnen die Spur nach Moskau nach:

Recherche und Moderation: Stefan Melichar und Max Miller
Produktion: Matthias Hofer
Intro: Franziska Schwarz
Sprecher: Louis Nostitz

Die Recherchen zu Egisto Ott zum Nachlesen.

Stefan Melichar

Stefan Melichar

ist Chefreporter bei profil. Der Investigativ- und Wirtschaftsjournalist ist Mitglied beim International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). 2022 wurde er mit dem Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis ausgezeichnet.

Max Miller

Max Miller

ist seit Mai 2023 Innenpolitik-Redakteur bei profil. Schaut aufs große Ganze, kritzelt gerne und mag Grafiken. War zuvor bei der „Kleinen Zeitung“.

