Showdown einer Staatsaffäre: Neuer Podcast zu Egisto Ott

Am Donnerstag, 13.11., startet die neue Staffel der Reihe „Nicht zu fassen“. Sie handelt von der wohl größten Spionage-Affäre, die Österreich je erlebt hat. Die Staatsanwaltschaft Wien wirft dem früheren Verfassungsschutz-Beamten Egisto Ott vor, für den russischen Geheimdienst Daten gesammelt zu haben. Ott bestreitet das vehement – demnächst muss ein Geschworenengericht darüber entscheiden.

Wer ist der Mann im Zentrum einer Staatsaffäre? Was genau wird ihm vorgeworfen? Mit wem soll er zusammengearbeitet haben? Welche politischen Connections gibt es? Und wie geht er nun gegen Kritiker vor? profil beleuchtet in der neuen, sechsteiligen Podcast-Staffel die Hintergründe und Hintermänner des mutmaßlichen Spionage-Skandals und spricht mit Betroffenen. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge.

Recherche und Moderation: Stefan Melichar und Max Miller

Produktion: Matthias Hofer

Intro: Franziska Schwarz

Sprecher: Louis Nostitz

