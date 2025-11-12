Banner für einen Podcast über einen Mann
Showdown einer Staatsaffäre: Neuer Podcast zu Egisto Ott

Verdacht auf Russland-Spionage und rechtliche Angriffe auf Kritiker: Ex-Verfassungsschützer Ott hält die Republik in Atem. Er hat sämtliche Vorwürfe immer bestritten – nun kommt es zum Showdown. profil rollt die Causa ab morgen in einem Podcast auf.
Von Stefan Melichar und Max Miller
12.11.25

Am Donnerstag, 13.11., startet die neue Staffel der Reihe „Nicht zu fassen“. Sie handelt  von der wohl größten Spionage-Affäre, die Österreich je erlebt hat. Die Staatsanwaltschaft Wien wirft dem früheren Verfassungsschutz-Beamten Egisto Ott vor, für den russischen Geheimdienst Daten gesammelt zu haben. Ott bestreitet das vehement – demnächst muss ein Geschworenengericht darüber entscheiden.

Wer ist der Mann im Zentrum einer Staatsaffäre? Was genau wird ihm vorgeworfen? Mit wem soll er zusammengearbeitet haben? Welche politischen Connections gibt es? Und wie geht er nun gegen Kritiker vor? profil beleuchtet in der neuen, sechsteiligen Podcast-Staffel die Hintergründe und Hintermänner des mutmaßlichen Spionage-Skandals und spricht mit Betroffenen. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge.

  • Recherche und Moderation: Stefan Melichar und Max Miller
  • Produktion: Matthias Hofer
  • Intro: Franziska Schwarz
  • Sprecher: Louis Nostitz

Wer die Folgen nicht verpassen will, kann bereits jetzt unseren „Nicht zu fassen“-Kanälen auf Apple PodcastsSpotify und allen weiteren Plattformen folgen.

Stefan Melichar

Stefan Melichar

ist Chefreporter bei profil. Der Investigativ- und Wirtschaftsjournalist ist Mitglied beim International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). 2022 wurde er mit dem Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis ausgezeichnet.

Mehr von Stefan Melichar
Max Miller

Max Miller

ist seit Mai 2023 Innenpolitik-Redakteur bei profil. Schaut aufs große Ganze, kritzelt gerne und mag Grafiken. War zuvor bei der „Kleinen Zeitung“.

Mehr von Max Miller

