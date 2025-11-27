„Man hat versucht, mich zu töten.“ Dmitry Senin hat als Offizier des russischen Inlandsgeheimdienstes jahrelang Putins System getragen. Bis er selbst in das Visier der Behörden geriet und flüchten musste. Im profil-Investigativpodcast „Nicht zu fassen“ erzählt der ehemalige Spion erstmals seine Geschichte, inklusive GPS-Tracker am Familienwagen und fingierter Todesmeldungen. profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer und Innenpolitikredakteur Max Miller erklären, was Senins Verfolgung in Europa mit der Causa Egisto Ott zu tun haben könnte.

Recherche und Moderation: Anna Thalhammer und Max Miller

Stimme Dmitry Senin: Robert Treichler

Produktion: Matthias Hofer

Intro: Franziska Schwarz

Sprecher: Louis Nostitz

Deutsche Stimme von Dmitry Senin: Robert Treichler

