Folge 3: Dmitry Senin: Auf Putins Fahndungsliste und in Otts Notizbuch

Ex-FSB-Offizier Dmitry Senin musste aus Russland flüchten und wurde in Europa für tot erklärt. Im profil-Podcast spricht Senin über sein Schicksal und seine persönliche Verbindung zur Causa Egisto Ott.
Von Max Miller und Anna Thalhammer
27.11.25

„Man hat versucht, mich zu töten.“ Dmitry Senin hat als Offizier des russischen Inlandsgeheimdienstes jahrelang Putins System getragen. Bis er selbst in das Visier der Behörden geriet und flüchten musste. Im profil-Investigativpodcast „Nicht zu fassen“ erzählt der ehemalige Spion erstmals seine Geschichte, inklusive GPS-Tracker am Familienwagen und fingierter Todesmeldungen. profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer und Innenpolitikredakteur Max Miller erklären, was Senins Verfolgung in Europa mit der Causa Egisto Ott zu tun haben könnte.

Recherche und Moderation: Anna Thalhammer und Max Miller
Stimme Dmitry Senin: Robert Treichler
Produktion: Matthias Hofer
Intro: Franziska Schwarz
Sprecher: Louis Nostitz
Der profil-Podcast bei Apple Podcasts, bei Spotify und allen weiteren Plattformen. Wenn Sie jeden Tag mit einem Informationsvorsprung starten wollen, abonnieren Sie unseren Morgenpost-Newsletter!

Die Recherchen zu Egisto Ott zum Nachlesen.

Max Miller

ist seit Mai 2023 Innenpolitik-Redakteur bei profil. Schaut aufs große Ganze, kritzelt gerne und mag Grafiken. War zuvor bei der „Kleinen Zeitung“.

Anna Thalhammer

ist seit März 2023 Chefredakteurin des profil und seit 2025 auch Herausgeberin des Magazins. Davor war sie Chefreporterin bei der Tageszeitung „Die Presse“.

