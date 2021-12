Alles, was Recht ist: Die juristischen Fragen rund um die Wiener Stadtstraße

Der Konflikt um die geplante Wiener Stadtstraße spitzt sich immer mehr zu. In den vergangenen Tagen drehte sich die Debatte vor allem um juristische Themen. Zum einen sorgte ein von der Stadt Wien beauftragtes anwaltliches Schreiben an Gegnerinnen und Gegner dieses Projekts für Aufregung. Darin wurden Klagsdrohungen in den Raum gestellt – auch gegen Minderjährige und Wissenschafter. Zum anderen gibt es immer wieder Diskussionen um die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Die Stadt Wien argumentiert, laut UVP-Bescheid sei die Stadtstraße zwingend notwendig, um 60.000 Wohnungen errichten zu können. Aber stimmt das auch?

Über diese rechtlichen Fragen sprechen Christina Hiptmayr und Joseph Gepp in der neuen Folge von „Tauwetter“ mit Gregor Schamschula, Jurist bei der Umweltschutzorganisation Ökobüro.