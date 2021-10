"Rausch" von Helene Fischer: Eurotrash und Blütenstaub

Weiter zu Song Nummer acht, wo wir eine leise Vorahnung bekommen, dass sich der versprochene Rausch wohl eher nicht einstellen wird. Songtitel: „Wann wachen wir auf“, im Vorfeld von kruden Corona-„Querdenkern“ zu deren neuer Hymne hochstilisiert, ist eher ein unpolitischer Weckruf; die Gesellschaft möge in schwierigen Zeiten doch bitte zusammenzuhalten.

Während man es sich in dieser fidelen Helene-Schwammigkeit („Liebe ist ein Tanz“) erst so richtig gemütlich gemacht hat, entführt uns „Zuhaus“, fast schon protestsongmäßig, in eine Naturidylle mit Kinderchor und Blütenstaub: „Ich bin dein Zuhaus / Passt du auf mich auf?“, singt Fischer und meint, zwischen universellen Floskeln und Bedeutungsuneindeutigkeit, wieder alles und nichts. Am Ende fühlt man sich überraschend abgeholt und nüchtern: „Rausch“ ist die große Identifikationsfläche 2021, ein Platz für Sorgen, Gefühle und Ängste jeglicher Art.