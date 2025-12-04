Banner für einen Podcast über einen Mann
© profil
Investigativ-Podcast

Folge 4: Die Männer im Schatten: Jan Marsalek und Martin Weiss

Einer der höchsten Nachrichtendienstler Österreichs und der meistgesuchte Spion Europas sollen gemeinsam für Russland gearbeitet haben. Wie sie der Justiz entwischt sind und wie sie heute im Exil leben.
Von Max Miller und Stefan Melichar
04.12.25

Drucken

Schriftgröße

Recherche und Moderation: Anna Thalhammer und Max Miller
Stimme Dmitry Senin: Robert Treichler
Produktion: Matthias Hofer
Intro: Franziska Schwarz
Sprecher: Louis Nostitz
Deutsche Stimme von Dmitry Senin: Robert Treichler

Der profil-Podcast bei Apple Podcasts, bei Spotify und allen weiteren Plattformen. Wenn Sie jeden Tag mit einem Informationsvorsprung starten wollen, abonnieren Sie unseren Morgenpost-Newsletter!

Die Recherchen zu Egisto Ott zum Nachlesen.

Drucken

(profil.at)  |  Stand:
Max Miller

Max Miller

ist seit Mai 2023 Innenpolitik-Redakteur bei profil. Schaut aufs große Ganze, kritzelt gerne und mag Grafiken. War zuvor bei der „Kleinen Zeitung“.

Mehr von Max Miller
Stefan Melichar

Stefan Melichar

ist Chefreporter bei profil. Der Investigativ- und Wirtschaftsjournalist ist Mitglied beim International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). 2022 wurde er mit dem Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis ausgezeichnet.

Mehr von Stefan Melichar

Die Redaktion empfiehlt