Folge 5: Marsaleks „Minions“: Bulgarische Spione und Geld für österreichische Polizisten
Russlands Spione dürften in Wien noch aktiver sein als bisher gedacht. Wie Marsaleks „Minions“ arbeiten, wem sie nachspionieren und warum Teile des Netzwerks noch aktiver sein dürften.
Recherche und Moderation: Anna Thalhammer und Max Miller
Stimme Dmitry Senin: Robert Treichler
Produktion: Matthias Hofer
Intro: Franziska Schwarz
Sprecher: Louis Nostitz
Deutsche Stimme von Dmitry Senin: Robert Treichler
Der profil-Podcast bei Apple Podcasts, bei Spotify und allen weiteren Plattformen. Wenn Sie jeden Tag mit einem Informationsvorsprung starten wollen, abonnieren Sie unseren Morgenpost-Newsletter!
Die Recherchen zu Egisto Ott zum Nachlesen.