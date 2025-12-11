Banner für einen Podcast über einen Mann
© profil
Investigativ-Podcast

Folge 5: Marsaleks „Minions“: Bulgarische Spione und Geld für österreichische Polizisten

Russlands Spione dürften in Wien noch aktiver sein als bisher gedacht. Wie Marsaleks „Minions“ arbeiten, wem sie nachspionieren und warum Teile des Netzwerks noch aktiver sein dürften.
Von Max Miller und Anna Thalhammer
11.12.25

Recherche und Moderation: Anna Thalhammer und Max Miller
Stimme Dmitry Senin: Robert Treichler
Produktion: Matthias Hofer
Intro: Franziska Schwarz
Sprecher: Louis Nostitz
Deutsche Stimme von Dmitry Senin: Robert Treichler

Die Recherchen zu Egisto Ott zum Nachlesen.

(profil.at)
Max Miller

ist seit Mai 2023 Innenpolitik-Redakteur bei profil. Schaut aufs große Ganze, kritzelt gerne und mag Grafiken. War zuvor bei der „Kleinen Zeitung“.

Anna Thalhammer

ist seit März 2023 Chefredakteurin des profil und seit 2025 auch Herausgeberin des Magazins. Davor war sie Chefreporterin bei der Tageszeitung „Die Presse“.

