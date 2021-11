"Die Gruppe" von Ja, Panik: 2 + 2 = 5

"The Cure to Capitalism is more Capitalism/And that's the real Capitalism" heißt es in einer zentralen Songzeile des neuen Albums. "Es hilft oft schon, die ungeschminkte Wahrheit zu sagen. Das hat etwas Tröstliches",meint Spechtl. Die Frage sei, wie man damit umgeht, dass man in einem selbstzerstörerischen System lebt, das zugleich auch Heilung verspricht, nur um einen wieder in das System einzugliedern, das einen krank macht. Bereits auf ihrem Meisterstück "DMD KIU LIDT" (2011) heißt es zu diesem ewigen Ja, Panik-Topos: "Denn das, was uns zerstört, will uns gleich schon reparieren."Die bittere Erkenntnis für Spechtl: Aus dem Hamsterrad gibt es kein Entkommen.



Ja, Panik: Die Gruppe (Bureau B)