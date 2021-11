Der Popkultur-Jahreskalender sagt: Auf Halloween folgt Weihnachten – und damit ein eilig zu nutzendes, potenziell sehr lukratives Geschäftsmodell für neue Streaming-Erfolge. Popdiva Mariah Carey, 52, hat diese These heuer eindrucksvoll untermauert. Auf ihrem Twitter-Profil konnte man bereits Stunden nach dem Gruselfest sehen, wie sie in feierlichem Glitzerkleid zeremoniell Kürbisse mit einem Baseballschläger zertrümmerte; immerhin klettert Carey mit ihrem Hit „All I Want For Christmas Is You“ jedes Jahr wieder in die Vorweihnachtscharts. Heuer macht sie sich gleich selbst Konkurrenz: Im Gospel-Song „Fall In Love at Christmas“, den sie mit den Sängern Kirk Franklin und Khalid aufgenommen hat, singt sie über Trost und Heilung für unsere geplagten Seelen.