Justin Bieber und Spotify Wrapped: Digitale Selbstkonstruktion

Für den schwedischen Streaming-Giganten, der die Arbeit der Kreativen notorisch schlecht entlohnt, sind die Jahrescharts vor allem ein kostenloses und potentes Werbe-Tool. Der Clou: Spotify spielt die personalisierten Jahrescharts in teilfertigen, Social-Media-gerechten Storys aus und bedient so den Selbstdarstellungsdrang der Generation TikTok/Instagram. Das Musikhören wird zum öffentlichen Akt mit Distinktionsgewinn (Was würde Kurt Cobain zum Genre Bubblegrunge sagen?), die Statistik zum wirkmächtigen Baustein in der digitalen Selbstkonstruktion. Was früher das angesagte Bandshirt war, ist heute die richtige Streaming-Statistik; kennen Sie Ihre geheime Audio-Aura? Und was waren Ihre meistgestreamten Bands?