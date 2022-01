Trash-TV „Dschungelcamp“: Mensch im Urwald

Grundsätzlich geht es im Fernsehdschungel darum, Objekte in den Mund zu nehmen, die man grundsätzlich nicht in den Mund nehmen will, dem Wettkampf-Reglement folgend aber muss: Ochsenpenisse, Schafsaugen, Truthahn-Hoden. In der aktuellen 15. Staffel kam es zu einer folgenreichen Eskalation und einer daraus resultierender Lernkurve: Es gibt auch Wörter, die man nicht in den Mund nehmen sollte. In Kurzfassung: heftiger Streit zwischen zwei Kandidatinnen; eine rassistische Beleidigung; eine Entschuldigung ohne Reue. Dann der Rauswurf. Merke: Der Dschungel hat seine eigenen Regeln, gesetzlos ist er nicht. Doch gelten diese Gesetze für den Haussender RTL nicht? Oder warum musste der minutenlange Eklat bis zur letzten Sekunde ausgestrahlt werden?