„Superstore“ und „Die Discounter“: Die Welt ist ein Supermarkt

Die Frage drängt sich auf: Ist der Supermarkt der letzte Ort des sozialen Zusammenlebens? In Zeiten, als Restaurants nur noch to go anbieten durften und Bars schließen mussten, konnte man wenigstens noch durch den lokalen Lebensmittelmarkt flanieren; auf der Suche nach dem nächsten Drink, einem Homeoffice-Lunch oder dem schnellen Flirt an der Wursttheke. Zwei Streaming-Serien widmen sich aktuell dem Phänomen des täglichen Einkaufs zwischen Hamburg-Altona und St. Louis im mittleren Westen der USA. Die Sitcom „Superstore“ (Netflix) zeigt die Arbeits-, nein, vielmehr die Lebensrealität in einem Walmart-artigen Megamarkt, der eine kleine, geschlossene Welt für sich ist. Denn: Nicht nur die Belegschaft verbringt hier einen Gutteil ihres Lebens, verliebt und trennt sich, bekommt Kinder oder trifft sich zum abendlichen Biertrinken am Parkplatz. Auch die Kundschaft vertrödelt in dieser Neonröhren-Parallelwelt gerne ihre Tage.