Wiener Cloud-Pop-Sängerin Verifiziert: Die Schlaflosen

Verifiziert findet lieber Songzeilen, die nicht nur das Aufwachsen der Generation Z in Zeiten der Pandemie erklären, sie sucht auch nach Auswegen aus dieser nicht mehr enden wollenden Dämmerphase zwischen Tag und Nacht, zwischen #selfcare und dunklen Augenringen, Heartbreak und Selbstisolation: „Die Batterie schon wieder leer / Und mein Herz schon wieder schwer / Wo kommen all die sad vibes schon wieder her?“, heißt es in ihrer grandiosen Wien-Liebeserklärung „Schlaflos“, und sie klingt dabei nach krachendem Trap, verwaschenen Synthies, R&B und Gitarren-Samples: Musik von heute, die in Richtung Zukunft weist. Und wie geht es mit Yung Hurn weiter? Auf seinem Spotify-Profil steht: „2022 wird unser Jahr 😔😅😂😂😑🤌“. Wir erwarten Großes.