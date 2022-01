profil: Sie leben seit fast 20 Jahren in Miami. Wie haben Sie die Pandemie erlebt?

Cat Power: Die Ungewissheit war das Schwierigste, die Frage, ob wir das überleben werden. Meine Großmutter, die mich mein ganzes Leben lang begleitet hat, ist kurz vor dem ersten Lockdown gestorben. Ich habe eine Autoimmunerkrankung und musste mich mit meinem Sohn und meinen Hunden isolieren. Ich bin keine Lehrerin, aber ich habe versucht, ihm während dieser Zeit das Lesen und Schreiben beizubringen.

profil: Auf dem Cover Ihres Albums lugt ein Reisepass aus einer Hemdtasche. Leiden Sie unter Fernweh?