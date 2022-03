Neues Rammstein-Lied „Zeit“: Stärker als der Tod

Hört man sich „Zeit“, die neue Single der Berliner Rockband Rammstein, genauer an, bekommt man ein gutes Gefühl dafür, wie sich dieser Spätwinter 2022 zwischen Krieg in Europa und Never-ending-Pandemie so anfühlt: verloren, verzweifelt, sprachlos – und dennoch ein wenig hoffnungsvoll. Denn: Die sechs Musiker widmen sich in fünf Minuten und 21 Sekunden dem Leben von der Wiege bis zum Grabe und spiegeln den ewigen Menschheitswunsch, die Zeit doch für einen Moment an- und festhalten zu können. „Nach uns wird es vorher geben / Aus der Jugend wird schon Not / Wir sterben weiter, bis wir leben / Sterben lebend in den Tod“, singt Till Lindemann betont emotional und gewährt damit einen Vorgeschmack darauf, wie sich das Alterswerk der ewigen Skandalband anhören könnte. Alles geht so schnell und kommt nie wieder.