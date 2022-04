Neues Album von Father John Misty: Hipster-Papst und Scharlatan

Auf „Chloë and the Next 20th Century“ führt Father John Misty, inzwischen 40 Jahre alt und zurück in Los Angeles, diesen Weg fort, ohne auf seine Millennial-Klientel zu vergessen: sein fünftes Album verhandelt noch immer sehr komisch toxische Beziehungen, unglücklichen Sex, die kleinen und großen Tragödien der 2020er-Jahre, seine Musik verortet er aber im letzten Jahrhundert. Man hört Swing- und Country-Versatzstücke, Bossa Nova und diesen typischen Father-John-Misty-Sound, der auch gerne einfach die Stimme ins Zentrum rückt. „I don’t know about you / But I’ll take the love songs / And give you the future in exchange“ heißt es im Abschlusssong „The Next 20th Century“. Joshua Tillman scheint mit sich und seiner Kunst, Anfang 40, endlich im Reinen zu sein.

Father John Misty: “Chloë and the Next 20th Century” (Pias Records/Bella Union)