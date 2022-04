Wut ist wichtig: „Trans Agenda Dynastie“ von Kerosin95

In Subkultur und Popmusik geht es immer wieder um Abgrenzung – von anderen Genres, Bands und Stilen. Wer gehört dazu, wer ist Teil der Clique, und wer sagt überhaupt, was gerade gehört wird? Im Fall des postfeministischen und queeren Hip-Hops von Kerosin95 gehört diese Ellenbogen-Technik zum guten Ton. „Trans Agenda Dynastie“, die aktuelle Songsammlung, ist eine Abrechnung mit Heteronormativität und Geschlechterklischees und teilt genüsslich in alle Richtungen aus. „Hast du ein Problem? Da drüben ist die Tür“, heißt es folgerichtig im Song „Bullshit Bingo 1.0“. Kerosin95 sagt ganz klar, dass für übergriffige Cis-Männer auf dieser Party kein Platz sei: „Kommentiert meine Haare / Sagt, er kennt meine Band / Prahlt mit ganz großen Fragen / Ist viel zu präsent“.