In diesem Hitzesommer ohne Anfang und Ende, ohne Hoffnung und Perspektive, sollte man möglichst oft zu Musik greifen, die einen, wenn nicht umarmt, dann doch ein Stück weit an der Hand nimmt. Aktuelles Heilmittel gegen die Vereinzelung und die Summertime Sadness: „Gefühlte Wahrheiten“, das neue Album des deutschen Musikers und Poeten Jochen Distelmeyer. Die Wahrheit ist: Distelmeyer, 55 Jahre jung, veröffentlicht nur dann neue Lieder – und darauf ist Verlass –, wenn er wirklich etwas zu sagen hat. So schenkt uns Distelmeyer die erschütterndsten Liebeslieder deutscher (und manchmal auch englischer) Sprache, etwa „Komm (so nah wie du kannst)“, Songs, die jede Sekunde in wahrhaftige Liebeskummer-Erzählungen („Nur der Mond“) kippen können und dabei das Politische, die Gesellschaft im Blick behalten. Denn die gefühlte Wahrheit sagt: Ohne Liebe gibt es keinen Schmerz, ohne Kummer keine Freude, ohne Distelmeyer keine relevante deutsche Großpopmusik.